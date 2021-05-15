البرفيسور نيبوش: الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة ولا تدعو للقلق

أكد البروفيسور جمال الدين نيبوش رئيس مصلحة طب الأمراض القلبية بالمركز الإستشفائي بحسين داي، أن الوضعية الوبائية الحالية في الجزائر مستقرة وغير مقلقة عكس ما يحدث في باقي الدول.

وقال نيبوش، السبت، في حوار لإذاعة سطيف أنه لا يوجد نقص في التكفل بمرضى كوفيد وعدد المرضى في الانعاش ضئيل و متحكم فيه.

وأوضح المتحدث أنه “إذا بقيت الحالة الوبائية مستقرة بالرغم من تسجيل حالات بالسلالات المتحورة في الجزائر فان الفيروسات الجديدة لا تشكل ضغطا”.

وأضاف “لا أرى خطورة لحد الآن في الوضعية الصحية خاصة و أن السلالات الجديدة سجلت منذ شهرين ولم تنتشر بسرعة”.

كما أكد المتحدث أن الفيروس المنتشر في الجزائر لا يملك الخطورة نفسها و لا الاسلوب نفسه كالمنتشر في دول كثيرة.