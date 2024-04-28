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انتخب لمنصب نائب رئيس رابطة برلمانيون من أجل القدس وفلسطين:

البرلماني أحمد خرشي يجدد دعم الجزائر اللامشروط للشعب الفلسطيني

الشروق أونلاين
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البرلماني أحمد خرشي يجدد دعم الجزائر اللامشروط للشعب الفلسطيني
مجلس الأمة
النائب أحمد خرشي في كلمة له خلال المؤتمر الخامس لرابطة برلمانيون من أجل القدس، بإسطنبول التركية، أفريل 2024.

جدد نائب رئيس مجلس الأمة، البرلماني أحمد خرشي، دعم الجزائر اللامشروط للشعب الفلسطيني، وهذا خلال لقاء أعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة، المشارك في المؤتمر الخامس لرابطة برلمانيون من أجل القدس، لهنـ.ية، اليوم الأحد 28 أفريل بمدينة أسطنبول التركية.

وحسب ما أفاد به مجلس الأمة، شكل اللقاء “سانحة تطرق خلالها السيد إسماعيل هنية لآخر تطورات الوضع المأساوي الدامي في فلسطين، بسبب الحرب الإجرامية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. كما استعرض ظروف الجبهة الداخلية التي لم تزدها الكارثة الإنسانية إلا وحدة وعزما، وتباحث مع أعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة المساعي والجهود الرامية إلى وقف الإبادة وإغاثة الشعب الفلسطيني وحمايته وتعزيز التضامن مع قضيته العادلة حتى تحرير أرضه كاملة من براثن الهمجية الصهيونية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.”

اسماعيل هنية “عبر عن إجلاله وإكباره للجزائر شعبا وبرلمانا وحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لموقفها المساند قولا وفعلا، والداعم بكل الوسائل لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، لاسيما عبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.”

التقى أعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة، المشارك في المؤتمر الخامس لرابطة برلمانيون من أجل القدس مع اسماعيل هنية، بمدينة إسطنبول التركية، اليوم الأحد 28 أفريل 2024.

من جهته، رئيس الوفد البرلماني أحمد خرشي، “جدد للسيد إسماعيل هنية، باسم السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، خالص التعازي على إثر استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده في غزة، وإلى جميع أسر الشهداء الذين ارتقوا إثر هذا العدوان الغاشم. كما حيا الصمود البطولي للشعب الفلسطيني رغم قساوة الوضع وهول المعاناة، وأكد أن موقف الجزائر الداعم واللامشروط لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والمطالبة بحقوقه المشروعة، هو واجب والتزام وطني لا رجعة فيه، معبرا عن قداسة المكانة التي تحتلها فلسطين في وجدان الشعب الجزائري، والتي تجسدها الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لإسماع صوت القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية، وحشد الدعم الدولي اللازم من أجل الدفع بها نحو الحل الذي يحفظ للفلسطينيين حقهم في الأرض والعودة.”

وقد تم انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، البرلماني أحمد خرشي، وبإجماع كافة الحاضرين لمنصب نائب رئيس رابطة برلمانيون من أجل القدس وفلسطين في المؤتمر الخامس للرابطة المنعقد بإسطنبول.

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