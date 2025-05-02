البرلماني العربي: دعم الشعب الفلسطيني التزام راسخ تحركه مبادئ التحرر والعدالة

جدد رئيس الاتحاد البرلماني العربي, رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري, ابراهيم بوغالي, اليوم الجمعة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” في الجزائر العاصمة, التأكيد على أن دعم الشعب الفلسطيني “ليس موقفا عاطفيا, بل التزام راسخ تحركه مبادئ التحرر والعدالة”.

و في كلمة ألقاها بوغالي, لدى افتتاحه أعمال الدورة الـ 38 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي, بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, قال أنه “من أرض الجزائر التي لطالما كانت مع كل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين, نؤكد مجددا أن دعم الشعب الفلسطيني ليس موقفا عاطفيا, بل التزام راسخ تحركه مبادئ التحرر والعدالة وتدعمه المواقف التاريخية لبلداننا وبرلماناتنا”.

وأبرز بوغالي, أن الاجتماع الذي تحتضنه الجزائر إنما هو “تأكيد على قناعتنا جميعا بأهمية التشاور المستمر والتنسيق المؤسسي وتطوير آليات عمل الاتحاد من أجل تحقيق أهدافه السامية وترجمة تطلعات شعوبنا العربية إلى مواقف وخطوات عملية ملموسة”.

وتوقف عند الوضع الإقليمي السائد والذي يأتي فيه اجتماع الدورة الحالية, قائلا: إنها “تنعقد في ظرف إقليمي بالغ التعقيد, حيث تتسارع وتيرة التحولات الجيوسياسية وتزداد التحديات المرتبطة بالاحتلال والعدوان والتهجير”, مؤكدا أن القضية الفلسطينية, بما تحمله من بعد تاريخي وإنساني وسياسي, “لاتزال في قلب أولوياتنا المشتركة”.

كما أبرز السيد بوغالي أن “الجرائم المتواصلة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وما نشهده من معاناة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة وما يستهدف أمن بلداننا واستقرارها من مشاريع ومؤامرات, تضعنا أمام مسؤولية لا تقبل التراخي ولا المواربة”.

وشدد على أن “الاتحاد البرلماني العربي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتعزيز فعالية أدائه وتكثيف حضوره وتجديد أدوات تحركه, حتى يكون صوتا عربيا صادقا في المحافل الدولية, مدافعا عن قضايا الأمة وعن وحدة الصف العربي وعن الحق في التنمية وفي الاستقرار وفي تقرير المصير”.

وتابع بالقول: “كما أننا مطالبون بدعم جهود المصالحة ولم الشمل العربي وتغليب منطق التعاون على التنازع وتقديم الأولويات الجامعة على الخلافات الطارئة”, لافتا إلى أن هذا يأتي “انطلاقا من إيماننا بأن قضايا الأمن القومي العربي مترابطة وأن مآسي النزوح والفقر والتهميش والإرهاب لا تعترف بالحدود ولا تستثني أحدا”.

وأشار رئيس الاتحاد البرلمان العربي إلى أن ما سيصدر من توصيات عن المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي 3 و 4 ماي الجاري, “سيكون بمثابة خارطة طريق لأعمال مؤتمر الجزائر وسيشكل نقطة انطلاق جديدة في مسيرة الاتحاد, بما يعزز آلياته ويكرس رسالته”, وذلك على اعتباره “فضاء جامع للبرلمانات العربية ومنبر حر يرفع الصوت العربي في وجه الظلم ويطرح المبادرات لاكتساب مكانة فاعلة في المنظومة البرلمانية الدولية”.