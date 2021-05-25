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الجزائر
الجمهورية العربية الصحراوية لنيابة رئاسة المجموعة

البرلمان الأفريقي: إنتخاب الجزائر لرئاسة المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا

الشروق أونلاين
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البرلمان الأفريقي: إنتخاب الجزائر لرئاسة المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا

تم انتخاب البرلمان الجزائري لرئاسة المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وانتخاب برلمان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لنيابة رئاسة المجموعة، وعاد منصب مقرر المجموعة إلى البرلمان التونسي، في البرلمان الافريقي.

وعقدت المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا إجتماعا، الثلاثاء، للتشاور حول الترشيحات التي تقدم باسم المجموعة لشغل مناصب في هيئات ولجان البرلمان الإفريقي في إطار فعاليات الدورة العادية الرابعة للفترة التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي،

وقد تم التوافق على ترشيح عضو عن برلمان الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعضو ثان عن برلمان دولة ليبيا لمنصب نائب رئيس البرلمان الإفريقي على أن يتم التصويت لاحقا في جلسة عامة.

وفي أول اجتماع للمجموعة الجيوسياسية لشمال افريقيا برئاسة الجزائر، تم تمكين نائب سفير دولة فلس طين لدى جنوب إفريقيا، من مخاطبة المجموعة حيث طلب دعم المجموعة من أجل حصول دولة فلس طين على صفة مراقب لدى البرلمان الإفريقي.

كما عبر البرلمانيون الأفارقة عن دعمهم لحق الشعب الفلس طيني غير القابل للمساومة في إقامة دولته وعاصمتها القد س، وسجل الحضور دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا القصف الصهيوني على فلسطين.

للعلم فإن القارة الإفريقية تحيي يوم إفريقيا والذي يعد ذكرى سنوية لنشأة منظمة الوحدة الإفريقية، بتاريخ 25 ماي 1963، وهو فرصة تسمح لكل بلد من تنظيم تظاهرات تهدف إلى تعزيز التقارب بين الشعوب الأفريقية.

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