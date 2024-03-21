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البرلمان الألماني يستقبل أول نائبة صماء

الشروق أونلاين
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البرلمان الألماني يستقبل أول نائبة صماء
Kay Nietfeld/dpa
هايك هيوباتش تلتحق بالبرلمان الألماني كأول نائبة صماء، الخميس 21 مارس 2024.

استقبل مجلس النواب الألماني الاتحادي، اليوم الخميس 21 مارس، أول نائبة صماء انضمت إليه هذا الأسبوع وهو ما وصفته رئيسة المجلس باللحظة التاريخية.

حسب ما نقلته وكالة  “أسوشيتد برس”، فقد  خسرت هايك هيوباتش، صاحبة الـ44 عاما، بفارق ضئيل فرصة الحصول على مقعد في مجلس النواب بالبرلمان (البوندستاغ) في انتخابات ألمانيا عام 2021.

لكنها انضمت إلى المجلس هذا الأسبوع كبديلة للنائب أولي جروتش، والذي تولى الوظيفة التي تم إنشاؤها حديثًا كمفوض مستقل لقضايا الشرطة.

وتم استقبال هيوباتش، التي عملت كمديرة صناعية، بالتصفيق والتلويح بالأيدي من قبل زملائها في مجلس النواب الألماني الاتحادي.

وقالت رئيسة البرلمان باربل باس “اليوم نحن نكتب التاريخ بالفعل، إذا جاز لي أن أقول ذلك” لتضيف “لدينا أول نائبة صماء ستعمل هنا في دائرتها الانتخابية.”

وحسب ذات المصدر، فعكس النواب الآخرين سيكون لهيوباتش مكان ثابت في القاعة العامة كما سيجلس بجوارها مترجميين فوريين للغة الإشارة يعملان على ترجمة ما تقوله هي ويقوله غيرها.

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