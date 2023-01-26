البرلمان الأوروبي يمنع بعثاته من زيارة المغرب

قررت قيادة البرلمان الأوروبي إلغاء البعثات المقبلة المقررة إلى المغرب بسبب فضيحة الرشوة المعروفة إعلاميا بـ “ماروك غيت”.

وأفادت صحيفة “الموندو” الإسبانية، أن رئاسة البرلمان الأوروبي، قررت توقيف أنشطة البعثات البرلمانية الأوروبية إلى المغرب، تزامنا مع التحقيق القضائي في فضيحة الرشوة، في القضية المعروفة بـ”ماروك غيت”.

وأوضحت صحيفة ”الموندو”، أن القرار أثار انزعاج الحكومة الإسبانية؛ التي تخطط لعقد القمة المغربية- الإسبانية الرفيعة المستوى، بداية شهر أفريل المقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن القرار اتخذ خلال مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي، وسيترتب عنه إلغاء جملة من الزيارات منها زيارة بعثة تتكون من وفد برلماني أوروبي مكلف بالعلاقات مع الدول المغاربية، كان قد خطط لعقد اجتماع مشترك مع برلمانيين ومسؤولين مغاربة.

كما كشفت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، الخميس، عن إحالة طلب تقدم به نواب أوروبيون لمنع البعثة الدبلوماسية المغربية من دخول قبة البرلمان الأوروبي على اللجنة القارية الخاصة المكلفة بالتدخلات الأجنبية في المسار الديمقراطي للاتحاد الأوروبي.

وتفجرت فضيحة “ماروك غيت”، بعد توقيف النائب الأوروبي السابق بيار أنطونيو بانزيري في بلجيكا، في إطار التحقيق الذي هز البرلمان الأوروبي، حيث اتهم بتورطه سياسيا مع نواب أوروبيين آخرين لصالح قوى أجنبية، على رأسها المغرب، مقابل مبالغ مالية.