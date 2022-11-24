-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

البرلمان الأوروبي يوافق على قرض يتجاوز 18 مليار دولار لأوكرانيا

الشروق أونلاين
  • 121
  • 0
البرلمان الأوروبي يوافق على قرض يتجاوز 18 مليار دولار لأوكرانيا
أرشيف
البرلمان الأوروبي

أقرّ البرلمان الأوروبي يوم الخميس لمنح أوكرانيا قرضا بقيمة 18.7 مليار دولار. بعد تصويت أغلبية الأعضاء لصالح المقترح.

وصوّت لصالح إقراض أوكرانيا 507 من أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عقدت بستراسبورغ الفرنسية. مقابل معارضة 38 عضوا، وامتناع 26 عن التصويت.

وحسب بيان للبرلمان، فقد المفوضية الأوروبية بمقترح منح أوكرانيا قرضا بقيمة 18.7 مليار دولار، “لدعم  إدارة المستشفيات والمدارس، وتوفير المساكن، وترميم البنية التحتية”.

وأوضح البيان أن القرض “يشترط إصلاحات لتقوية مؤسسات البلاد، وإعادة إعمارها، وتحضيرها لعضوية الاتحاد الأوروبي”.

مقالات ذات صلة
الجزائر تدعو الأفارقة للنهوض بالتصنيع في 3 قطاعات

الجزائر تدعو الأفارقة للنهوض بالتصنيع في 3 قطاعات

القضاء الإسباني يرفض محاكمة إبراهيم غالي حول مزاعم التعذيب

القضاء الإسباني يرفض محاكمة إبراهيم غالي حول مزاعم التعذيب

روسيا تمنع الدعاية للمثلية عبر كافة الفضاءات

روسيا تمنع الدعاية للمثلية عبر كافة الفضاءات

هذا ما قالته السفيرة الأمريكية عن الصحراء الغربية والمصالحة الفلسطينية

هذا ما قالته السفيرة الأمريكية عن الصحراء الغربية والمصالحة الفلسطينية

في مقابلة السعودية ضد الأرجنتين.. تميم “يردّها” لبن سلمان! (فيديو)

في مقابلة السعودية ضد الأرجنتين.. تميم “يردّها” لبن سلمان! (فيديو)

فرنسا: حجز شاحنة محمّلة بـ 1.5 طن من القنب الهندي.. قادمة من إسبانيا

فرنسا: حجز شاحنة محمّلة بـ 1.5 طن من القنب الهندي.. قادمة من إسبانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد