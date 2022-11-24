البرلمان الأوروبي يوافق على قرض يتجاوز 18 مليار دولار لأوكرانيا

أقرّ البرلمان الأوروبي يوم الخميس لمنح أوكرانيا قرضا بقيمة 18.7 مليار دولار. بعد تصويت أغلبية الأعضاء لصالح المقترح.

وصوّت لصالح إقراض أوكرانيا 507 من أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عقدت بستراسبورغ الفرنسية. مقابل معارضة 38 عضوا، وامتناع 26 عن التصويت.

وحسب بيان للبرلمان، فقد المفوضية الأوروبية بمقترح منح أوكرانيا قرضا بقيمة 18.7 مليار دولار، “لدعم إدارة المستشفيات والمدارس، وتوفير المساكن، وترميم البنية التحتية”.

وأوضح البيان أن القرض “يشترط إصلاحات لتقوية مؤسسات البلاد، وإعادة إعمارها، وتحضيرها لعضوية الاتحاد الأوروبي”.