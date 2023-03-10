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الجزائر

البرلمان التركي يوافق على فتح مركز ثقافي بالجزائر

الشروق أونلاين
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البرلمان التركي يوافق على فتح مركز ثقافي بالجزائر
ح.م

تستعد تركيا بعد موافقة البرلمان لافتتاح مركز ثقافي لتعليم اللغة التركية في الجزائر، حسب ما كشف عنه مسؤول بالخارجية.

وأكد  نائب وزير الخارجية التركي، ياسين أكرم سريم، الجمعة، إن بلاده تستعد لافتتاح مركز ثقافي لتعليم اللغة التركية في الجزائر.

وأشار في تصريح لوكالة الأناضول، إلى إقرار لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي مقترح قانون يتعلق بشأن افتتاح وتشغيل مراكز ثقافية تركية وجزائرية بين البلدين.

ونوّه المسؤول بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين تركيا والجزائر، قائلا: “نهدف إلى تعزيز علاقاتنا الثقافية وتعاوننا مع الجزائر”.

وأوضح أن بلاده تتحضر لافتتاح مركز لمعهد يونس إمره الثقافي التركي بالعاصمة الجزائر في المرحلة الأولى، مع إمكانية افتتاح مراكز إضافية في مدن أخرى حسب الطلب والحاجة.

وأضاف: “نلاحظ الطلب الكبير والرغبة والحماس على تعلم اللغة التركية في الجزائر”.

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