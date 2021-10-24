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البرلمان الجزائري لنظيره الفرنسي: كفى حروبا بالوكالة!

الشروق أونلاين
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البرلمان الجزائري لنظيره الفرنسي: كفى حروبا بالوكالة!

قررت إدارة المجلس الشعبي الوطني، تنظيم ندوة نقاش جديدة، تحت عنوان “البرلمان الفرنسي.. كفى حروبا بالوكالة”، بمشاركة النواب وجمعيات وممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج

وحسب بيان للمجلس: يحتضن المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الاثنين 25 أكتوبر 2021 في الساعة 9:00 صباحا، ندوة تحت شعار “البرلمان الفرنسي.. كفى حروبا بالوكالة”، يشرف عليها نائب رئيس المجلس السيد منذر بودن.
وأضاف: هذه الندوة سيحضرها كل نواب رئيس المجلس وكل رؤساء اللجان الدائمة وكل رؤساء المجموعات البرلمانية إلى جانب نشطاء حقوقيين ومدعوين يمثلون المجتمع المدني والجالية الوطنية المقيمة بالمهجر.

المجلس الشعبي الوطني: تصريحات الرئيس الفرنسي ليست أكثر من حملة انتخابية

ويوم 4 أكتوبر 2021، اعتبر المجلس الشعبي الوطني، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ليست أكثر من حملة انتخابية.

وأكد المجلس الشعبي في بيان له  أن المحاولة اليائسة للتقليل من شأن الجزائر، ليست أكثر من حملة انتخابية استوقدت خطابها من مغالطات تعمل على توجيه الرأي العام ⁧‫الفرنسي‬⁩ والتستر على الأزمات الحقيقية للبلد.

وعبر المصدر ذاته عن استنكاره لاستمرار مستعمر‬⁩ الأمس بالتهجم على تاريخ بلاد كانت عرضة لمشروع استطاني وغزو همجي.

وأوضح البيان أن ⁧‫الجزائر‬⁩ التي ينبثق وجودها من فجر التاريخ لم تكن يوما هينة إلى الحد الذي يجعلها عرضة للتدنيس أو المساومة.

وتابع  أن مثل هذه التصريحات ستقوم بتشنيج العلاقات بين البلدين وترهن ماكان يمكن أن يؤدي الى تعاون مميز بينهما.

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