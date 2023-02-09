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الجزائر

البرلمان الجزائري يدرس تخصيص مبلغ من ميزانيته لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا

الشروق أونلاين
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البرلمان الجزائري يدرس تخصيص مبلغ من ميزانيته لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا
ح.م
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي

عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يوم الخميس، اجتماعا تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية، لدراسة سبل تقديم المزيد من الدعم لضحايا الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا.

وحسب بيان للمجلس، فقد استعرض الاجتماع عدّة اقتراحات لتقديم المساعدة إلى المنكوبين في المناطق المتضررة من الزلزال. وهي تتمثل في:

  • تخصيص قسط من ميزانية المجلس الشعبي الوطني لتقديمها كهبة مالية للمتضررين،
  • فتح حساب بنكي لجمع تبرعات الجمعيات والمواطنين الراغبين في المساهمة في هذه المبادرة،
  • تسيير قافلة طبية تضمّ النواب الممارسين لمهنة الطب، من القادرين على تقديم المساعدة.

“ومن أبرز ما تم اقتراحه، عقد اجتماع افتراضي لمكتب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لحثّ بقية برلمانات دول العالم الإسلامي لتقديم مساعدات تضامنية للدولتين”.

وتمّ الاتفاق في ختام الاجتماع، على عقد لقاء تشاوري ثان يوم الأحد المقبل. لضبط نوعية الدعم وكيفية توجيهه لمستحقيه، يضيف البيان.

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