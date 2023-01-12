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الجزائر

البرلمان الجزائري يعبر عن قلقه من فضائح الرشاوي داخل الهيئة الأوروبية

الشروق أونلاين
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البرلمان الجزائري يعبر عن قلقه من فضائح الرشاوي داخل الهيئة الأوروبية
ح.م
جانب من اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني

عبَر المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، عن قلقه الشديد من المعلومات الخطيرة المستفادة حول تلقي برلمانيين أوروبيين رشاوى للتأثير على القضية الصحراوية.

وخلال ترؤس إبراهيم بوغالي، الأربعاء، اجتماعا لمكتب المجلس سجل الأخير “قلقه الشديد من المعلومات الخطيرة المستفادة من التحقيقات حول حجم الرشوة والفساد في البرلمان الأوروبي”.

وحسب بيان للمجلس فإن الرشوة والفساد “والتي أريد توظيفهما لخدمة مشاريع بعيدة كل البعد عن القانون والشرعية الدوليين، تستهدف المساس بسمعة الدول وخاصة القضية العادلة للشعب الصحراوي وضرورة تصفية الاستعمار في آخر معقل له في القارة الإفريقية”.

 ودعا المكتب إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التصرفات اللاأخلاقية واتخاذ كل التدابير القانونية والإجرائية لمنع تكرارها فــــي المستقبل. يضيف البيان.

وبالمناسبة، استنكر المكتب الانتهاكات المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني واقتحام قوات جيش الاحتلال الصهيوني للمقدسات واستباحة حرمتها، وجدد الدعوة لكل البرلمانيين الأحرار من أجل الوقوف مع الشرعية والقانون الدوليين لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة.

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