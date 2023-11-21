البرلمان العربي سيتقدم بشكوى لدى الجنائية الدولية ضد سلطة الكيان

سيتقدم البرلمان العربي بشكوى جنائية ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لدى المحكمة الجنائية الدولية، حسب ما أعلن عنه رئيس البرلمان في ندوة صحفية.

أعلن رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، أن البرلمان سيتقدم بشكوى جنائية باسم الشعب العربي ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق الفوري بجرائمها في فلسطين خاصة في قطاع غزة.

جاء هذا الإعلان حسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، في مؤتمر صحفي عقده عادل العسومي، اليوم الثلاثاء، 21 نوفمبر.

عادل العسومي أعلن خلال هذا المؤتمر عن خطة التحرك الدولي للبرلمان لمواجهة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين بشكل عام .

كما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل البند الخاص بالاتحاد من أجل السلام في ظل إخفاق مجلس الأمن في إصدار قرار بوقف الحرب.

وأشار إلى أنه سبق وأن قامت الجمعية العامة بتفعيل هذا البند لوقف العدوان في أزمات عدة منها في عام 1950 خلال الحرب الكورية والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والتدخل السوفييتي في المجر عام 1956.

رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، قال أن أول خطوات خطة التحرك الدولي للبرلمان العربي هي التوجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان، ومطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرارها رقم 377 والخاص بالانعقاد تحت مسمى الاتحاد من أجل السلام لإيقاف الحرب طالما فشل مجلس الأمن في ذلك.