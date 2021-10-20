البرلمان العربي ضدّ تصريحات ماكرون في حق الجزائر

أدان البرلمان العربي، في بيان له الأربعاء، بشدة، التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحق الجزائر وتاريخها الثوري، واصفا إياها بـ”غير المسؤولة والمرفوضة”. كما استغرب البرلمان العربي “صدور تلك التصريحات التي تنكر تاريخا استعماريا مقيتا مدونا في الذاكرة الانسانية”.

وأدان في نفس السياق “الاعتداء على تاريخ الجزائر العريق الذي يعد جزءا مشرفا من تاريخ العالم العربي، لاسيما بما يتضمنه من إرث حضاري ثري بالمقاومة والتضحية والنضال من أجل نيل الحرية”.

وأكد البرلمان العربي في نفس الوقت “مساندته للجزائر قيادة وشعبا ضد كل إساءة تمس هويتها وإرثها التاريخي وإنجازاتها المكتوبة بدماء ملايين الشهداء”.

واختتم البرلمان العربي بيانه بالدعوة إلى “ضرورة الالتزام بالمبادئ الدولية الراسخة في الضمير العالمي بشأن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”، مجددا “دعمه للمسار الديمقراطي الواعد للجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

س. ع