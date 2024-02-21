البرلمان العربي منزعج من الفيتو الامريكي على مشروع جزائري

أعرب البرلمان العربي عن أسفه الشديد للفيتو الأمريكي، الذي تسبب في نقض مشروع القرار الذي تقدّمت به الجزائر، يدعو إلى الوقف “الفوري” لإطلاق النار في قطاع غزة،

وفي بيان صادر أمس الثلاثاء، قال البرلمان العربي، “إن ما يحدث داخل أروقة مجلس الأمن يؤكد أننا أمام منظومة غير قادرة على ضبط الأمن والاستقرار الدوليين”، مطالبا بـ “ضرورة إصلاح هذه المنظومة، حتى تستطيع القيام بالدور المنوط بها وهو نشر السلم والأمن دون ازدواجية”.

وشدد البرلمان العربي, على أن “استمرار المجازر الوحشية في قطاع غزة هو وصمة عار في جبين الإنسانية”، مطالبا المجتمع الدولي بـ “تحمل مسؤولياته لوقف نزيف الدم الفلسطيني”.