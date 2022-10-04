البرلمان العربي يؤكد على محورية قمة الجزائر

جدد البرلمان العربي تأكيده على الثوابت التي تنطلق منها مواقفه تجاه قضايا المنطقة العربية الاستراتيجية، وفي مقدمتها، القضية الأولى المركزية، القضية الفلسطينية؛ مؤكدا موقفه الثابت لدعم ومساندة الأشقاء في دولة فلسطين لإنهاء الاحتلال البغيض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ووقف الاستيطان، وحل قضية اللاجئين، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأعرب البرلمان العربي عن ثقته في أن تكون القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الجزائر “قمة استثنائية”، يلتئم في إطارها الشمل العربي، لاسيَّما وأنها تأتي في لحظة فارقة، تحتاج فيها المنطقة إلى تعزيز التضامن العربي، وتنسيق الجهود العربية المشتركة، في التصدي لما تواجهه أمتنا العربية من تحديات على كافة المستويات ومن أجل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.