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العالم

البرلمان العربي يدعو لسن تشريعات تواجه خطاب الكراهية

الشروق أونلاين
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البرلمان العربي يدعو لسن تشريعات تواجه خطاب الكراهية

دعا رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، إلى ضرورة سنّ قوانين وتشريعات تسهم في الحد من انتشار خطاب الكراهية في العالم.

وفي بيان صادر عن الموقع الرسمي للبرلمان العربي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية الموافق لـ 18 جوان من كل عام ، قال العموسي، إن العالم بات مضطربًا بالقدر الذي يستوجب معه سرعة اتخاذ خطوات تنفيذية للحد من خطاب الكراهية، خاصة في ضوء الأزمات المتفاقمة داخليًا وفي العديد من دول الشرق الأوسط، فضلًا عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن خطاب الكراهية يسهم في تأجيج الخوف والانقسام ويحرض على العنف ويفاقم التوترات ويعيق جهود الوساطة والحوار، ولهذا -يضيف المتحدّث- فإننا ندعو المجتمع الدولي للعمل على الحد من هذه الظاهرة التي باتت تتخذ من الإنترنت والإعلام الرقمي الحديث ملاذًا لنشر سمومها وأفكارها ضد الفئات الضعيفة من الأقليات والنساء واللاجئين.

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