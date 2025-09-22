-- -- -- / -- -- --
البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بالفاشر السودانية

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف أحد المساجد في مدينة الفاشر بجمهورية السودان، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء.

وأكد البرلمان العربي، أن استهداف دور العبادة والمصلين يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والمبادئ الإنسانية، محذرًا من خطورة استمرار هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد السلم والأمن في السودان وتفاقم معاناة شعبه، ومجددًا في الوقت ذاته تأكيد دعمه الكامل للجهود المبذولة من أجل إنهاء الأزمة في السودان، ووقف نزيف الدم، وصون وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

ويعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا والحكومة والشعب السوداني، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

