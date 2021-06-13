البرلمان العربي يشيد بالانتخابات التشريعية الجزائرية

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالانتخابات التشريعية التي أجريت بالجزائر السبت، مهنئاً القيادة والحكومة والشعب، بمناسبة هذا “الاستحقاق السياسي الهام”.

وقال العسومي في بيان صادر عن البرلمان العربي، الأحد، أن “إتمام هذه الانتخابات يمثل مرحلة مهمة في مسيرة التطور الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية في جمهورية الجزائر، كما أنه يمثل أيضا خطوة ضرورية إلى الأمام”.

كما أثنى رئيس البرلمان العربي على “قدرة الشعب الجزائري على اجتياز هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام وتجاوز كافة التحديات في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”، معربا في نفس الوقت عن ثقته في “قدرة أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري الجدد على تحمل المسؤولية الكبيرة التي أولاها إياهم الشعب الجزائري“.