البرلمان العربي يشيد بجهود الرئيس تبون في الدفاع عن القضايا العربية

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بجهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الدفاع عن القضايا العربية.

وحسب ما أفاد به بيان للبرلمان، الجمعة، فقد التقى رئيس البرلمان العربي، الخميس، السفير عبد الحميد شبيرة مندوب الجزائر لدى جامعة الدول العربية وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.

وخلال اللقاء، ثمن رئيس البرلمان العربي، “الدور الكبير للجزائر على الساحة العربية والإقليمية والدولية من خلال الدبلوماسية الحكيمة، والسياسة الرشيدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية”.

وجدد العسومي، تهنئته للجزائر بمناسبة انتخابها مؤخراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة. عضوًا غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2024 و2025.

واعتبر “أنه إنجاز دبلوماسي تاريخي يعكس دبلوماسيتها النشطة ونموذجها التنموي المتميز ومساعيها الحثيثة التي تبذلها لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلام”.

من جهته، ثمن السفير شبيرة، الدور الذي يلعبه البرلمان العربي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، ونشاطه الملحوظ الذي يقوده عادل العسومي، لخدمة قضايا المنطقة وجهوده في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لتسير جنبا إلى جنب مع الدبلوماسية الرسمية.