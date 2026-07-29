البرلمان العربي يهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسةً للمجلس الشعبي الوطني

هنأ رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، الدكتورة خليدة بوفدش بمناسبة انتخابها رئيسةً للمجلس الشعبي الوطني، معربًا عن تمنياته لها بالتوفيق في قيادة المؤسسة التشريعية خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدًا حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع المجلس بما يخدم العمل البرلماني العربي والمصالح المشتركة.

وأكد اليماحي، في رسالة تهنئة، أن انتخاب بوفدش يعكس الثقة التي حظيت بها من عضوات وأعضاء المجلس الشعبي الوطني، ويجسد ما تتمتع به من كفاءة وخبرة وقدرة على قيادة المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها في خدمة الوطن والمواطن، بما يدعم مسيرة التنمية والاستقرار في الجزائر.

وأشار إلى أن انتخابها كأول امرأة تتولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني يمثل محطة تاريخية وإنجازًا وطنيًا، يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها المرأة الجزائرية، ويؤكد في الوقت ذاته تنامي دور المرأة العربية في الحياة السياسية والبرلمانية، وما حققته من نجاحات أهلتها لتولي أعلى المناصب القيادية، بما يعزز مسيرة تمكين المرأة وترسيخ حضورها في مواقع صنع القرار على امتداد الوطن العربي.

كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته بالتوفيق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني في أداء مهامهم الوطنية، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني الجزائري في ظل رئاسة الدكتورة خليدة بوفدش، بما يسهم في توحيد المواقف البرلمانية العربية، وخدمة المصالح المشتركة، ودعم جهود التنمية والاستقرار، وتعزيز العمل البرلماني العربي بما يلبي تطلعات الشعوب العربية.