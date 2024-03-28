البرلمان الفرنسي يدين قمع مظاهرات 17 أكتوبر 1961

اعتمدت اليوم، الخميس 28 مارس، الجمعية الوطنية الفرنسية نصا يدين قمع الشرطة الفرنسية للمتظاهرين الجزائريين في مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بفرنسا.

وأدان النص المعتمد “القمع الدموي والقاتل الذي تعرض له الجزائريون تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961″، والذي قُتل خلاله ما بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، بحسب المؤرخين.

وحسب وكالة فرانس برس فقد صوت لصالح القرار 67 نائبا وعارضه 11 نائبا من صفوف التجمع الوطني من اليمين المتطرف.

كما يدعو النص كذلك إلى “إدراج يوم ذكرى المجزرة” في “جدول أعمال الأيام الوطنية والاحتفالات الرسمية”.