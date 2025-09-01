-- -- -- / -- -- --
البرلمان الفرنسي ينشر عريضة تطالب بعزل ماكرون

الشروق أونلاين
ح. م
إيمانويل ماكرون

نشر موقع الجمعية الوطنية الفرنسية عريضة تطالب بعزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهذا بعد أن بلغت العريضة 100 ألف موقع.

وكتب الموقعون على العريضة الموجهة إلى أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، “نحن، المواطنون الفرنسيون، نتقدم بهذا الطلب لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور، بسبب انتهاكاته الجسيمة والمتكررة لواجباته، والتي تتعارض مع ممارسة مهام منصبه. إن أفعاله، التي اتسمت بانتهاكات لمبادئ الديمقراطية، وإساءة استخدام للسلطة، وقرارات تُهدد الأمن القومي والأوروبي، تُبرر تمامًا تفعيل هذا الإجراء الاستثنائي.”

العريضة التي تم إطلاقها في 28 أفريل 2025 والمطالبة بعزل ماكرون تتهمه في خلاصتها بالاعتداء على “المبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية والسيادة الوطنية”، كما تعتبر أن “نهجه الاستبدادي واستخفافه بالمؤسسات، إلى جانب قراراته غير المسؤولة على الساحة الدولية، يُعرّض فرنسا لمخاطر جسيمة، محليًا وخارجيًا.”

وهذه العريضة المطالبة بعزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هي ثالث عريضة تنشرها الجمعية الوطنية الفرنسية على موقعها، كما تم تحويلها إلى لجنة القوانين في الجمعية.

ويتيح موقع الجمعية للمواطنين الفرنسيين إطلاق عرائض عبر موقعه وجمع توقيعات المواطنين، ليتم نشر العريضة التي تحصل على 100 ألف توقيع على موقع الجمعية الوطنية وذلك لمنحها صدى أكبر، أما العريضة التي تحصل على 500 آلاف توقيع فتتم مناقشتها في البرلمان الفرنسي.

