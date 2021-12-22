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البرلمان الليبي يعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

الشروق أونلاين
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البرلمان الليبي يعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

أعلن البرلمان الليبي، الأربعاء، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر  الجاري.

وانتهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي، لمتابعة العملية الانتخابية، إلى “استحالة” إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، خلال موعدها المحدد 24 ديسمبر الجاري.

وراسل رئيس اللجنة الهادي الصغير، رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، مؤكدا أن اللجنة توصلت لهذه الرؤية “بعد الاطلاع على التقارير الفنية والأمنية والقضائية”.

وفشلت لجنة العليا للانتخابات في البلاد في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وقامت بحل اللجان الانتخابية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

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