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الجزائر

البرلمان “يتحرّى” عن نقص إنتاج الحليب في 3 ولايات

الشروق أونلاين
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البرلمان “يتحرّى” عن نقص إنتاج الحليب في 3 ولايات
ح.م
رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي

كلّف رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يوم الثلاثاء، مجموعة من نواب البرلمان للقيام ببعثة استعلامية للوقوف على أسباب نقص إنتاج مادة الحليب وتذبذب توزيعه في عدد من ولايات الوطن.

وحسب بيان للمجلس، ستتابع هذه البعثة الاستعلامية “المشاكل التي تواجه المنتجين في هذه الشعبة، من أجل اقتراح حلول ملموسة”.

وتتشكّل هذه البعثة من فوجين، الأول يقوده نائب رئيس المجلس علال بو ثلجة، وسيتوجه إلى ولاية سوق أهراس. فيما يتوجه الفوج الثاني بقيادة النائب جدو رابح إلى ولاية سيدي بلعباس. “وعقب إتمام العمل الاستعلامي في هاتين الولايتين، سيتوحّد الفوجان لمواصلة عمله بولاية عين الدفلى”، يوضح البيان.

وتنطلق مهمّة بعثة التحرّي البرلمانية، يوم الأحد 22 جانفي الجاري. وستضمّ كل من رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة علي بن سبقاق، والنواب ربيع عبد الحق، زغيمي حمزة، سميرة مخلوفي ، ڨرزو بلخير ، وبن شكور كريم.

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