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اقتصاد
لعرض حصيلة 2022 ومشاريعهم المستقبلية

البرلمان يستدعي 5 مديري مجمّعات اقتصادية كبرى

إيمان كيموش
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البرلمان يستدعي 5 مديري مجمّعات اقتصادية كبرى
أرشيف

يستمع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني بداية من الاثنين، لمجموعة من مديري ومسؤولي المجمعات الاقتصادية الكبرى في البلاد، وذلك لاستعراض حصيلة عملهم أمام النواب، والكشف عن مشاريعهم وخطط النشاط لسنة 2023.
ومن المنتظر تؤكّد مصادر “الشروق”، أن يقدّم 5 مديري مجمعات اقتصادية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حصيلة عمل مؤسساتهم ومشاريعهم المستقبلية، كما ستكون جلسات الاستماع فرصة للحديث عن العراقيل التي تعترض نشاط هذه المؤسسات العمومية الاقتصادية، خاصة وأن عددا كبيرا منها يعاني من صعوبات مالية، وديون كبرى، وفق ما أكّده التقرير الأخير لمجلس المحاسبة.
وتضمنت أجندة اللجنة الاقتصادية، استماع النوّاب بداية من الإثنين إلى رؤساء ومديرين عامين في قطاعات الصناعة والطاقة والمناجم والصناعة الصيدلانية، ويأتي على رأس هؤلاء الرئيس المدير العام لمجمع “إيميتال” طارق بوسلامة، وكذا الرئيس المدير العام لمجمع “المدار” شرف الدين عمارة، والمدير العام للمجمع العمومي للإسمنت “جيكا”، والرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر والرئيس المدير العام لمجمّع “جيتاكس”.
وشرع وزير الصناعة، أحمد زغدار، بداية من 27 ديسمبر المنصرم في جلسات تقييم للمجمعات العمومية التابعة لقطاعه من خلال عقد سلسلة لقاءات تقييمية للمجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي لرصد أدائها، نشاطاتها ومستوى نجاعتها خلال سنة 2022، وشملت لحد الساعة 6 مجمّعات من بين 10 ويُنتظر أن تمس الأربعة المتبقيين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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