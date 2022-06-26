البرلمان يمحو خيبات “السنة الأولى” بتشكيلة جديدة للهياكل

سقوط حر لنواب الرئيس والاحتفاظ برؤساء الكتل

أسفرت انتخابات تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني عن سقوط حٌر لأسماء النواب ورؤساء اللجان والمقررين المنتخبين في الدورة الأولى للمجلس، وهي سابقة أولى من نوعها في الهيئة التشريعية التي تحتفظ عادة بنفس نواب الرئيس ورؤساء اللجان لدورتين من “حياة” المجلس على الأقل.

وفضلت تشكيلات سياسية ممثلة في الهيئة التشريعية الإبقاء على رؤساء كتلها ما عدا حركة البناء الوطني التي طرحت اسما جديدا خلفا للنائب كمال بن خلوف الذي شغل منصب رئيس كتلة الحركة، وهو ما أرجعته مصادرنا لصراعات داخلية في حزب بن قرينة، وذلك رغم نفي مسؤولي الحزب ما يتم تداوله بهذا الشأن، مؤكدين أن تشكيلتهم الحزبية فضلت الصندوق والمشاورات المباشرة بين النواب، وذلك لاختيار ممثليهم في الغرفة السفلى للبرلمان تجسيدا لما وصفوه مبدأ “التدوير الديمقراطي” والتداول على المناصب.

ورغم التغيير الجذري الذي شهدته انتخابات تجديد الهياكل برحيل 100 بالمائة من تشكيلتها السابقة، لاسيما بالنسبة لمكتب المجلس الذي احتفظ فيه الأرندي بممثله السابق منذر بوذن، احتفظت الكتل البرلمانية برؤسائها على غرار حزب جبهة التحرير الوطني والمستقبل وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي، في حين لم تعلن كتلة الأحرار بعد عن اسم رئيس كتلتها الجديد، في حين عرفت اللجان البالغ عددها 12 لجنة تغيير كلي لرؤسائها ومقرريها، والأمر أيضا بالنسبة لرؤساء اللجان.

وحسب القائمة الاسمية المتعلقة بنتائج انتخابات تجديد الهياكل لحركة مجتمع السلم فقد تم انتخاب كل من رابح بلخيري وعبد الله عماري في منصب نائب رئيس المجلس خلفا ليوسف عجيسة وصليحة قاشي، وانتخب النائبان الصالح جغلول وبوبكر بن علية على رأس لجنتي التربية والتعليم والشؤون الدينية والشباب والرياضة.

فيما تولى كل من النائبين أعمر درة والطاهر بن علي نيابة رئاسة لجنتي الشؤون القانونية والمالية والميزانية على التوالي، في حين انتخب هشام بن حداد ووليد سكلولي في منصب مقرر على مستوى لجنتي الشؤون الخارجية والفلاحة والتنمية الريفية، بينما انتخبت كتلة حركة البناء النائب عن العاصمة علال بوثلجة نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني خلفا لطرباقو علي.

وجرت الانتخابات الخاصة بتجديد هياكل الغرفة السفلى بالبرلمان بالنسبة لكتلة حركة البناء الوطني بمقر الحزب، حيث أسفرت عن انتخاب بلعايب أحمد رئيسا للجنة الدفاع الوطني خلفا لرابح جدو، واختار النواب 39 كل من سعد صالح نائبا لرئيس لجنة التربية، بالإضافة لبن حمو الشريف مقررا للجنة الشؤون الاقتصادية.

بالمقابل، فصلت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أول أمس، في أسماء ممثليها في الهياكل البرلمانية، وذلك عبر انتخابات مباشرة أسفرت عن فوز كل من النائب بطيش ناصر، ومواز احمد عن الجهة الغربية، وسالمي لخضر “وسط” وخلاف رياض عن منطقة الوسط أيضا، إضافة إلى البرلماني لنصاري غالي عن الجهة الجنوبية، وفي هذا الإطار أكد رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان سيد أحمد تمامري في تصريح لـ”الشروق” أن حزبه اختار الصندوق في انتخابات الهياكل تأكيدا على مبدأ التداول في المناصب، مشيرا أن قائمة الحزب في الهياكل عرفت تغييرا كليا.