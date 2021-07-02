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الجزائر

البروفيسور بلحاج: مستشفى مصطفى باشا يعاني ضغطا وهناك 6 وفيات يوميا بكورونا

الشروق أونلاين
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البروفيسور بلحاج: مستشفى مصطفى باشا يعاني ضغطا وهناك 6 وفيات يوميا بكورونا

كشف البروفيسور رشيد بلحاج رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، أن المستشفى يعاني من الضغط مع تسجيل 6 وفيات يوميا بسبب كوفيد19.

وأوضح البروفيسور بلحاج، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن الجزائر دخلت الموجة الثالثة والمستشفيات مليئة بالمصابين وفي مستشفى مصطفى باشا يتم تسجيل من 6 إلى 7 وفيات يوميا.

 ودعا البروفيسور بلحاج السلك الطبي إلى التجند لمواجهة الموجة الثالثة والتي قال عنها أنها تتطلب التضحية مرة أخرى.

وقال بلحاج أن السلك الطبي وجميع عمال القطاع الصحي يعيشون تحت الضغط بسبب ارتفاع حالات الإصابة التي تصل إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن قطاع الصحة سجل ازيد من 1800 إصابة بكورونا وسط عماله.

 ودعا البروفيسور بلحاج إلى العودة للتدابير الوقائية واحترام مسافة التباعد والتوجه نحو مراكز التلقيح لتقلي التطعيم.

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