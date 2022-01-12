البروفيسور بلحاج: 7 وفيات بكورونا يوميا بمستشفى مصطفى باشا

أكد مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا البروفيسور رشيد بلحاج، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في ارتفاع مقلق.

وقال بلحاج في تصريح صحفي للقناة الإذاعية الثالثة، أن مستشفى مصطفى باشا يسجل خلال الـ 3 أيام الماضية من 7 إلى 8 وفايات في اليوم.

وأوضح المتحدث ذاته أن مصالح المستشفى لا تقبل إلا الحالات الحرجة التي تعاني من نقص في الأكسجين.

الدكتور يوسفي: عدد وفيات كورونا أكبر من المعلن عنه رسميا

وفي 7 جانفي 2021، كشف الدكتور يوسفي محمد رئيس الجمعية الوطنية لطب الأمراض المعدية، أن الوضعية الوبائية الحالية مقلقة وتحصد العديد من الأرواح غير المعلن عنها رسميا.

وأوضح الدكتور يوسفي في حوار له مع إذاعة قسنطينة الجهوية، الجمعة، أن عدد الإصابات والوفايات المعلن عنها تخص المتواجدة في المستشفيات فقط، مؤكدا تسجيل عدة وفايات في المنازل والعيادات الخاصة دون أن يجرى لها تحليل الـ PCR.

وفي هذا الصدد، دعا الدكتور يوسفي، إلى فتح العدد الكافي من الأسرة وتوفير مادة الأكسجين لمواجهة ذروة الموجة الرابعة من كورونا، التي تشهد حسبه تسارعا كبيرا في عدد الإصابات.

وأضاف المتحدث ذاته أن المعدل الحالي لشغل الأسرة لمصالح الكوفيد وصل إلى 50%، مشيرا إلى أن الولايات الأكثر تضررا هي الجزائر العاصمة، وهران، البليدة، بجاية وغيرها.

وفي هذا الصدد، أكد ضيف الإذاعة أن أغلبية الإصابات حاليا هي بالمتحور دلتا والتي تكون في الغالب صعبة وتتطلب الأوكسجين مع خطر الوفيات.

أما عن أوميكرون فقال الدكتور يوسفي أنه سيمثل أغلبية الإصابات لاحقا بسبب انتشاره السريع الذي يفوق 3 مرات متحور دالتا.

وعن العودة إلى اجراءات الحجر اعتبر الدكتور أنه لا داعي لها، مشددا على ضرورة القيام بالتلقيح واحترام منظومة الوقاية، وفق ماهو معمول به في العالم.