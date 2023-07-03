البروفيسور بلقاسم حبة يتصل بصاحبة أعلى معدل وطني في “البيام”

أبدى استعداده لمرافقة مشوارها التعليمي

فاجأ البروفيسور بلقاسم حبة ماريا مازوزي صاحبة أعلى معدل وطني في امتحان التعليم المتوسط بـ 19.95، المتمدرسة في متوسطة مالك بن نبي الخاصة بباتنة، باتصال عبر الزووم، بعدما كشفت في حوار للشروق، بأن العلامة الجزائري المعروف باختراعاته الكثيرة هو قدوتها الشخصية والعلمية، حيث أعربت عن تخصصها في مجال الذكاء الاصطناعي، أحد أبرز اختصاصات الأستاذ الجزائري ذائع الصيت.

وشارك في الاتصال أيضا الأستاذ محمد باحماني الراعي الرسمي لمؤسسة وسام العالم الجزائري. وقدم البروفيسور بلقاسم حبة شكره الخاص لوالديّ الفتاة النجيبة، على مواكبتهما لابنتهما في النجاح الباهر الذي حققته، موصيا مارية التي أبدت رغبتها في استكمال دراستها الجامعية بأرقى الجامعات البريطانية والأمريكية، بضرورة مواصلة جهودها في التحصيل العلمي ومخالطة الزميلات النجيبات والطموحات والمتخلقات لتحقيق مشروعها الشخصي، معربا عن استعداه التام لمواكبتها علميا وبالطريقة التي تراها مناسبة خلال مرحلتها الجامعية، موضحا بأن حلم الدراسة العليا بالخارج سهل المنال ونتيجة حتمية لتفوقها الدراسي في المجالات العلمية الدقيقة.

و كان البروفيسور بلقاسم حبة اطلع على فحوى الحوار المنشور بالشروق اليومي بواسطة الأستاذ محمد باحماني فقرر تخصيص جزء من وقته للحوار المباشر معها ومع والدها، كرد للجميل على عبارات الاعتزاز بعلمه، مثمنا أن يكون قدوة للمتفوقة ماريا وللجيل الجديد من نجباء الجزائر.