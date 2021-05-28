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الجزائر
بعد تسجيل إصابات جديدة بالسلالات المتحورة

البروفيسور بوعمرة: الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة لكنها مقلقة

الشروق أونلاين
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البروفيسور بوعمرة: الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة لكنها مقلقة

وصف المختص في الطب الوقائي، البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، الحالة الوبائية في الجزائر بالمستقرة، مبديا قلقه من عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد تسجيل إصابات جديدة بالسلالات المتحورة.

وحذر المختص في الطب الوقائي، البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، لدى نزوله الجمعة ضيفًا على برنامج “الظهيرة” بالقناة الثالثة الإخبارية للتلفزيون الجزائري، المواطنين من التراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بوباء كورونا، مُشيرًا أن المصالح الصحية سجلت في الأيام الأخيرة حالة من الاستقرار في عدد الإصابات بالفيروس قائلا: “الأرقام ترتفع وتتراجع وهذه الحالة من الناحية الطبية هي مستقرة”.

وفي هذا الصدد، أضاف البروفيسور بوعمرة، أنه رغم هذا الاستقرار في عدد الإصابات بفيروس كورونا، تبقى الوضعية الوبائية في الجزائر “مُقلقة بسبب تسجيل حالات إصابة بالسلالات المتحورة وهذا أمر مخيف لأن هذه السلالات لها خصوصيات أخطر من حيث الانتشار والأعراض”، داعيًا المواطنين إلى التوجه للعيادات الصحية من أجل التلقيح ضد هذا الفيروس.

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