البروفيسور بوعمرة: نحن على أبواب الموجة الثالثة والمستشفيات الكبرى مشبعة

كشف البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة الباحث والمختص في الطب الوقائي بمستشفى تيبازة أن كل المؤشرات العلمية تؤكد أننا في بداية الموجة الثالثة، والمستشفيات الكبرى مشبعة.

وكشف البروفيسور بوعمرة، الجمعة، في حوار لإذاعة سطيف، أن قاعات الإنعاش بمستشفيات العاصمة، البليدة وتيبازة و المدن الكبرى مشبعة، والحالات الكثيرة التي تصل إليها إصابات خطيرة و في وضعية حرجة.

وأوضح البروفيسور أن أكثر الإصابات المسجلة حاليا هي للسلالة البريطانية المتحورة والتي تنبئ ببداية موجة ثالثة.

وقال المتحدث أن الأرقام ستواصل الارتفاع حتى تصل الى الذروة في الأيام القادمة، “لكن الفرصة لا تزال بين أيدينا لتكسيرها أو على الأقل التقليل من خطورتها.

وعن الحل قال البروفيسور بوعمرة أنه على المواطنين أن يعودوا فورا لتدابير الوقاية والابتعاد عن التجمعات والإقبال المكثف على التلقيح.