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الجزائر

البروفيسور جنوحات: موجة ثالثة أقل شراسة تعيشها الجزائر منذ شهرين

الشروق أونلاين
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البروفيسور جنوحات: موجة ثالثة أقل شراسة تعيشها الجزائر منذ شهرين
أرشيف

قال رئيس الجمعية الوطنية للمناعة وعلم الفيروسات، البروفيسور كمال جنوحات، الأربعاء، إن الجزائر تعيش منذ شهرين ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، معتبرا أنها  أقل شراسة.

وأكد جنوحات في تصريح لقناة “الشروق نيوز “أن هناك ارتفاع في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا لكنها بمنحى مستقر وبأعراض مختلفة.

من جهة أخرى وبالتزامن مع بداية موسم الاصطياف، أكد المتحدث ذاته أن الشواطئ لا تشكل خطرا لانتشار الفيروس.

السلالة النيجيرية أكبر خطر صحي على الجزائر

قال البروفيسور، كمال جنوحات، رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة، أن السلالة النيجيرية هي أخطر ما يهددنا حاليا بسبب  كثرة انتشارها وعدم استجابتها بقوة مع اللقاحات.

وأكد البروفيسور خلال حديثه  لإذاعة سطيف  الجهوية، الجمعة 23، عن دراسة بريطانية كشفت أن نسبة الوفيات بالسلالة النيجيرية تصل إلى 4.5 وهي أكبر نسبة تم تسجيلها.

وفي هذا الصدد، عبر المتحدث عن قلقه من الوضعية الوبائية في البلاد خصوصا مع بداية تصاعد الأرقام، متوقعا تسجيل موجة ثالثة في حال استمرار التهاون وعدم احترام التدابير الوقائية.

وكشف ضيف الإذاعة أن ولايات تبسة، الواد وورقلة هي الأكثر  تأثرا بهذه السلالات الجديدة التي تصيب جميع الفئات العمرية.

وأوضح جنوحات أن مصالحه بصدد القيام بدراسة تظهر بعد أيام حول في ما إذا كان المصابون حاليا بالسلالة الجديدة سبق اصابتهم أم لا.

وحول الكشف عن هذه السلالة قال المتحدث “لدينا فقط معهد باستور من يستطيع الكشف عن هذه السلالات، ومن غير الممكن الكشف عن جميع الحالات بالوطن”.

البروفيسور جنوحات: أكثر من 20 مليون جزائري أصيبوا بكورونا دون أعراض

وفي 26 من شهر مارس  المنصرم، كشف البروفيسور كمال جنوحات رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة، أن نسبة الاصابة بفيروس كورونا تراوحت بين 50 إلى 80 بالمائة دون ظهرو أعراض، وهو ما يمثل أكثر من 20 مليون جزائري.

وأوضح جنوحات، في تصريح لإذاعة سطيف، أن نسبة  الاصابة تراوحت بين 50 إلى 80 بالمائة، وأن الوضعية الوبائية الحالية في البلاد نُحْسَد عليها، بسبب غلق الحدود، ووصولنا الى مناعة القطيع الجماعية.

وكشف أن مصالحه قامت بدراسة ميدانية على 1000 شخص متبرع بالدم اكتشف من خلالها أن أكثر من 50% أصيبوا ولم تظهر عليهم أعراض .

وأوضح جنوحات أنه من المحتمل جدا أن نسبة المناعة الجماعية للجزائريين قد فاقت 50% وهو ما يفسر تراجع حالات الإصابات.

التحقيق السريع سيطر على الفيروس المتحور

وكشف أن اللجنة العلمية سيطرت تماما على الفيروس الجديد من خلال إجراء تحقيق مباشر وسريع لأولى الإصابات والوضع متحكم فيه وغير مقلق وذلك بالتكفل الجيد بكل الإصابات مع ضرورة مواصلة الاجراءات الوقائية وتفادي الخطر بسبب التراخي.

وأرجع البروفيسور أسباب تحسن الوضعية إلى الحجر الجزئي الذي ساهم في ارتفاع مناعة القطيع، ومثال ذلك سطيف التي شهدت موجتين كبيرتين للإصابات شكلتا مناعة قوية عند مواطني الولاية فاقت بكثير نسبة 50 %.

وأكد أن الإجراءات المتخذة جنبت الجزائر حدوث الموجة الثالثة للوباء التي يشهدها العالم حاليا بفضل قرار الغلق الكلي للرحلات والحدود.

الجزائر لم تتوقف عن تقديم لقاح استرازينيكا

وعن العودة إلى الحجر قال جنوحات “نستبعد تماما العودة الى الحجر خلال شهر رمضان، فقط ارجو من المواطنين عدم التفريط في استخدام القناع الواقي والتباعد وكدا التعقيم”.

وأضاف “لا أتوقع حاليا عودة الرحلات، ومن الممكن أن تفتح الحدود بعد نهاية هذه الموجة في العالم وتواصل الاستقرار عندنا ما دون المائة إصابة يوميا” .

وعن مخاطر لقاح استرازنيكا قال البروفيسور جنوحات “الجزائر لم تتوقف عن تقديم لقاح استرازينيكا كنا نعلم انها حرب مخابر ولوبيات، لم نسجل اي مضاعفات خطرة”.

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التعليقات
9
  • benchikh

    الى اصحاب التعليقات التي لاتحترم العلم وتقلل من شان علماءنا كالبروفيسور جنوحات ,الذي هو مشكور لدق ناقوس الخطر حول احتمال العدوى في وسط الناس والاحتمال يبقى وارد رغم العناية الالهية (خذوا حذركم)

    -1
  • nacer

    هذه الشعبوية المقيتة، لو أنك أصبت بكورنا و خبرت اثرها على جسدك لما قلت ما قلت ، شباب في عمر الثلاثين و الأربعين و أنهكتهم كورونا و أنت تكذب على الناس عيني عينك . حين فشلتم في جلب اللقاح رجعتها على مناعة القطيع ، لانك تظن حقاً أن هذا الشعب ما هو إلا قطيع تسوقه كما تشاء

    4
  • Entre 50 et 80% il y a 30%.

    Si vous êtes vraiment un Professeur, vous feriez la différence entre 50 et 80%....
    Dialogue de gens de rue et non d’un scientifique .De 50 à 80 il y a 30% et cela n’est pas rien aux yeux de la science

    5
  • Mohand

    Bravo Algérie

    -10
  • رامي

    لو كنتم بروفيسورات حقيقيون ما ذهب رئيس الجمهورية وقبله بوتفليقة وكل المسؤولين للعلاج في الخارج

    37
  • مريم

    العدالة غلق الحدود 0 طائرة تخرج او تدخل اما ونحن نشاهد في المطار ناس تدخل وتخرج وناس محرومة من اولادها وعائلاتهم وهناك حتى من فقدوا وضيفتهم فهذه ليست عدالة

    29
  • Nkl

    أولاً السيد يتكلم عن إصابة 20 مليون/50% أو 80% ثم يقولك سيطرة الجزاير بفضل قرارات الجنة, حجر و التدابير المتخذة, هل هذا "البرفسور" عندو إنفصام الشخصية? إن تدابركم و لجنتكم المحنكة اوقفت الموجة الثالتة فكيف أصيب معضم الشعب إذا? ثانيا, ما فيه la حجر, و la يهم يحزنون, الناس متدخلش لدار, أسواق, مقاهي, مسيرات, لا كمامة و لا تباعد و يقلك الجنة...تحاليل الكشف شبه منعدمة و يقولك" حسب دراستنا", حتى لمرضى رجعوا ميرحش لمستشفيات تعكم لانه يعرف عند حض اكبر للعيش بالبقاء فالمنزل أحسن من إسطبلاتكم.. انجازكم الوحيد انكم اغلقتم على المواطنين العالقين فالخارج و شردتم البعض إلى الحين شر تشريد.

    36
  • بومدين

    كل ما رن الهاتف يظهر البروفوسرات الماريونات البروفيسورات الحقيقيون اخترعوا اللقحات اما انتم لا تفلحون الا في غلق الحدود وحرمان الناس من اهلهم

    41
  • صادق

    كل الفريق الوطني والمدرب ومعظم المدربين الجزاىريين يسكونون في اوروبا وأصحاب الشركات والعمال الاوروبيون والصينيون ومن كل أنحاء العالم والقنصليات والوزراء والرئيس وعائلتكم ووووووو و لماذا لم يغلق المجال الجوي عليهم يابروفيسورات الهاتف لكم الدنيا ولنا الاخرة انشاء الله

    35

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