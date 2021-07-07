البروفيسور جنوحات.. هذه الأماكن يمنع دخولها على غير الملقحين

قال البروفيسور كمال جنوحات رئيس المخابر المركزية أن اللجنة العلمية تتجه نحو اعتماد التلقيح كشرط لدخول بعض الأماكن العمومية.

وقال البروفيسور جنوحات، الأربعاء، في حديث لإذاعة سطيف أن اللجنة العلمية تتجه نحو اعتماد التلقيح كشرط لدخول الأماكن العمومية كالملاعب وقاعات السينما والمسارح و غيرها.

وأوضح البروفيسور أنه بات من الضروري العودة إلى إعادة غلق قاعات الأفراح لأنها تشكل خطرا و 60% من النساء في المستشفيات أصيبوا في أعراس آو جنائز.

وأضاف المتحدث أنه هناك لوبي يعمل ضد عملية التلقيح من بينهم الذين يجهلون أهمية هذه اللقاحات.

وقال جنوحات أن 5% من الذين أصيبوا بكورونا بإمكانهم الإصابة مجددا بالسلالة المتحورة لكن بأعراض خفيفة.

وأضاف البروفيسور جنوحات” نعيش الآن الشطر الثاني من الموجة الثالثة التي بدأت منتصف أفريل ولم نصل بعد إلى الذروة”.

وأوضح المختص أن المؤشرات تبين أنه من الممكن جدا أن تكون السلالة الهندية هي المتسببة في ارتفاع عدد الإصابات قائلا إن السلالة الهندية دلتا تنتشر بسرعة أكبر من السلالة البريطانية بنسبة 60%.