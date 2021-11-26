البروفيسور جنوحات:  هذه الولاية تسجل أعلى الإصابات اليومية بكورونا

كشف البروفيسور كمال جنوحات مدير المخابر المركزية، والجمعية الوطنية لعلم المناعة، تسجيل ارتفاع في عدد الاصابات بكوفيد19 في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن بجاية الآن تسجل أعلى الأرقام مقارنة بولايات أخرى.

وأوضح البروفيسور جنوحات، الجمعة، في تصريح لإذاعة سطيف، أن السلطات العليا تركت للجهات المحلية بولاية بجاية كل الحرية في أخذ أي إجراء وقائي، بعد تسجل ارتفاع عدد الإصابات مقارنة بولايات أخرى.

وقال المتحدث إن “أزيد من 95% من المتواجدين بالمستشفيات هم غير ملقحين، مثلا لدينا حاليا بالمستشفى55 مريض، واحد فقط ملقح بالجرعة الأولى، الباقي جميعهم غير ملقحين”.

كما لمح المختص في علم المناعة إلى أن الجهات المختصة قد بدأت فعلا في التحضير لأي طارئ ممكن استعدادا للموجة خاصة من ناحية توفير الأكسجين بالمستشفيات وكل الجوانب اللوجيتسية.

وأضاف المتحد “كخبراء ومختصين ومسؤولين ايضا نرجو ضرورة الإسراع في فرض الدفتر الصحي الإجباري لدخول الأماكن العمومية المغلقة، كما هو معمول به حاليا في كل الدول .

البروفيسور جنوحات: 25 بالمئة من وفيات كورونا شباب

وفي أوت الماضي، كشف البروفيسور كمال جنوحات رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة، أن نحو 25 بالمئة من وفيات فيروس كورونا هم من شباب أقل من 45 سنة.

وأوضح جنوحات في تصريح لإذاعة عين تموشنت أن 30 بالمئة من المصابين بكورونا يرقدون في المستشفيات، بينما تم تسجيل نسبة 25 بالمئة من الوفيات لدى فئة الشباب الأقل من 45 سنة.

وفي هذا الصدد، توقع ضيف الإذاعة انكسار العدوى بكوفيد 19 بالنظر إلى عدد الإصابات والتجاوب المتزايد لعمليات التلقيح، قائلا إنه يتم التعويل على وعي الشباب في الإستجابة والإقبال على التلقيح.

وعن متحور دلتا، أكد البروفيسور أن هناك مشكل في ضعف التشخيص المبكر للإصابات بسبب تباين الأعراض التي يقدمها هذا الأخير، معتبرا أن التهويل والمعلومات المغلوطة تسببت في عزوف المرضى عن الذهاب للمستشفى وبالتالي تعقد وضعيتهم الصحية.