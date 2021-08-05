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الجزائر
قال إن هناك ضعف في تشخيص متحور دلتا بسبب تباين أعراضه

البروفيسور جنوحات: 25 بالمئة من وفيات كورونا شباب

الشروق أونلاين
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البروفيسور جنوحات: 25 بالمئة من وفيات كورونا شباب

كشف البروفيسور كمال جنوحات رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة، أن نحو 25 بالمئة من وفيات فيروس كورونا هم من شباب أقل من 45 سنة.

وأوضح جنوحات في تصريح لإذاعة عين تموشنت أن 30 بالمئة من المصابين  بكورونا يرقدون في المستشفيات، بينما تم تسجيل نسبة 25 بالمئة من الوفيات لدى فئة الشباب الأقل من 45 سنة.

وفي هذا الصدد، توقع  ضيف الإذاعة انكسار العدوى بكوفيد 19 بالنظر إلى عدد الإصابات والتجاوب المتزايد لعمليات التلقيح، قائلا إنه يتم التعويل على وعي الشباب في الإستجابة والإقبال على التلقيح.

وعن متحور دلتا، أكد البروفيسور أن هناك مشكل في ضعف التشخيص المبكر للإصابات بسبب تباين الأعراض التي يقدمها  هذا الأخير، معتبرا أن التهويل والمعلومات المغلوطة تسببت في عزوف المرضى عن الذهاب للمستشفى وبالتالي تعقد وضعيتهم الصحية.

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