البروفيسور جيجك: لا علاقة لفتح المجال الجوي بالموجة الثالثة لكورونا بالجزائر

كشف البروفسيور رضا جيجك رئيس مصلحة مخبر المناعة الطبية بمستشفى بني مسوس أنه لا علاقة لفتح المجال الجوي بالموجة الثالثة لكورونا بالجزائر.

وأوضح البروفيسور جيجك، الجمعة، في تصريح للإذاعة سطيف أن الوضعية الصحية التي وصلنا اليها لا علاقة لها باعادة الفتح الجزئي للمجال الجوي لأن الدولة شددت الإجراءات الوقائية على الوافدين.

وحول أعراض الإصابة قال جيجك أن البعض يخلط بين ضربات المكيف الهوائي و أعراض كورونا، داعيا المواطنين إلى أجراء التحاليل في حالة ظهور أي أعراض إلى أن يثبت العكس.

كما دعا البروفسيور جيجك المواطنين إلى التوجه نحو مراكز التلقيح الذي قاله أنه “يبقى الخيار الوحيد للتصدي للموجة الثالثة”.

وأوضح البروفيسور جيجك، أن استصدار شهادات التلقيح للسماح بدخول الأماكن العامة من شأنه تحفيز و تشجيع عملية التلقيح قائلا إنه “لا خيار لنا سوى التلقيح”

وطالب المتحدث للإسراع في عملية التلقيح للعودة إلى الحياة العادية وكل شخص لديه الفرصة لتلقي اللقاح عليه أن لا يتردد.