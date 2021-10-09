البروفيسور حامدي يكشف الآثار التي ستخلفها كورونا على مرضى السرطان

أكد البروفيسور مختار حامدي شريف مدير سجل السرطان بولاية سطيف، أنه من المتوقع تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات لدى مرضى السرطان وانخفاضا في معدل عمر المرضى بسبب مخلفات جائحة كورونا.

وقال مدير سجل السرطان بسطيف ومنسق سجلات السرطان بالشرق الجزائري في حوار له مع إذاعة الولاية الجهوية، السبت، إنه “بعيدا عن التهويل للأسف سنسجل ارتفاعا في عدد الوفيات لدى مرضى السرطان وانخفاضا في معدل عمر المرضى خلا ل 3 أو 5 سنوات القادمة”.

وأضاف المتحدث أن ذلك بسبب مخلفات الكوفيد 19 الذي أثَّر على التكفل والعلاج والعمليات الجراحية من جهة، ومن جهة أخرى تناقص عدد المقبلين على الكشف المبكر، بالاضافة الى الأعطاب التي أصابت المسرعات بمراكز مكافحة السرطان وندرة أدوية العلاج الكيميائي.

وفي السياق ذاته، كشف البروفيسور تسجيل 50 الف اصابة جديدة بالسرطان سنة 2020، من بينها 27 ألف اصابة لدى النساء و23 ألف مريض بالسرطان عند الرجال، مشيرا إلى أن منحنيات تطور سرطان الثدي والكولون والرئة في ارتفاع متزايد من سنة الى أخرى.

وعن سرطان الثدي، أكد حامدي أن هذا الأخير يرتفع بنسبة 7.5% كل سنة، حيث تم تسجيل 14 ألف حالة جديدة سنة 2020، ومن المتوقع أيضا تسجيل 17 ألف حالة جديدة سنة 2025.

واعتبر ضيف إذاعة سطيف أن هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى تغير في الأرقام من بينها الزواج المتأخر، الرضاعة الطبيعية، حبوب منع الحمل، النشاط الفيزيائي ،النمط الغذائي، بالاضافة الى بعض الفيروسات.