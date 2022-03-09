البروفيسور خياطي : 4 حلول لمواجهة مشكلات “ما بعد كورونا”

أكد البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة، أنّ جائحة كورونا تعرف تراجعا على مستوى العالم. وشدّد خياطي في نفس الوقت، على ضرورة الالتفات إلى معالجة المشكلات التي ستواجه الميدان الطبّي في فترة “ما بعد كورونا”.

وقدّم خياطي لدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة. أربعة اقتراحات لمواجهة ما يسمّيه مرحلة ما “بعد كورونا” في مجال العناية الطبية.

الاقتراح الأول للبروفيسور خياطي يتعلّق بإنشاء مجلس أعلى للصحة في البلاد. وقال إنّ من شأن هذه الهيئة أن تعمل مستقبلا على حلّ المشكلات الطارئة لقطاع الصحة.

إلى جانب ذلك، دعا المتحدث إلى تكوين قاعدة بيانات تتضمّن معلومات إحصائية حول جميع المصابين بوباء كورونا. لتحديد التأثيرات الصحية الناجمة عن ذلك، من أجل التكفّل بها على مستوى الهياكل الاستشفائية.

كما أوصى خياطي في ذات السياق، باستكمال الإجراءات القانونية لاستحداث صفة الطبيب المرجعي أو طبيب العائلة.

وبعدما أظهرت الجائحة الحاجة الملّحة إلى وجود وظيفة “المساعد الاجتماعي” في الجزائر. أشار البروفيسور خياطي إلى إمكانية الاستفادة من هذه الخدمات التي قال إنها تجمع بين قطاعي الصحة والتضامن.