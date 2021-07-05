البروفيسور شباطي: الموجة الأخيرة أخطر ومتخوفون من فقدان السيطرة على الوضع

قال البروفيسور عمر شباطي الأخصائي في طب أمراض الربو والحساسية بمستشفى بني مسوس إن الموجة الحالية أخطر بكثير من الموجتين السابقتين ونتخوف من فقدان السيطرة على الوضع.

وقال البروفيسور شباطي، الاثنين، في تصريح لإذاعة سطيف أن الوضعية خطيرة عبر المستشفيات وحالات كثيرة وخطرة تصلنا تتطلب الاستشفاء والتكفل وكثرة الأكسجين.

وقال البروفيسور معلقا على الوضعية الحالية داخل المستشفيات “نتخوف حقيقة من فقدان السيطرة على الوضع، الأطباء تعبوا نفسيا وجسديا”.

وأضاف البروفيسور قائلا” نحن مقبلون على صيف ساخن، صعب ومخيف إذا واصلنا بطريقة الاستهتار و اللامبالاة نفسها”.

وأوضح البروفيسور شباطي أن الأرقام التي تقدمها الوزارة يوميا هي التي تم عرضها عبر “بي سي ار” فقط، وأن الأعداد الحقيقية أكثر من ذلك يوميا إذا حسبنا الحالات التي يتم استشفاؤها وكذلك الحاملين الأصحاء والذين لم يشملهم تحليل “بي سي ار”

وحول الأعراض التي يعاني منها المواطنون قال البروفيسور شباطي أنه “لا وجود للأنفلونزا أو الزكام في الصيف، ومن له أعراض سيلان الأنف، آلام المفاصل وجع الرأس فهو كوفيد حتى يثبت العكس، لذلك احذروا وتوجهوا مباشرة للطبيب” .

وطالب البروفيسور شباطي السلطات العمومية باتخاذ إجراءات ردعية فورية حتى لا نصل إلى الحجر الجزئي و الشامل إذا استمر الأمر”.

كما دعا المتحدث السلطات إلى تنظيم عملية الأسواق الخاصة ببيع الأضاحي.