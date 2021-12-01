البروفيسور صنهاجي: احصاءات كورونا المعلنة لا تعكس الواقع لهذا السبب (فيديو)

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، الأربعاء، أن كل المؤشرات تدل على أن الجزائر مقبلة على الموجة الرابعة لكورونا وأن الأرقام المعلنة لا تعكس الواقع.

وأكد صنهاجي خلال استضافته بقناة الشروق نيوز: نحن في حالة حرجة والجائحة تحيط بنا ولا يمكن توقيفها.

وأوضح إن الأرقام المسجلة لاصابات كورونا لا تمثل الحقيقة، وهذا معروف لأن هناك من يقوم بالتشخيص في مخابر خاصة، ويمكن القول أن ثلثي عمليات التشخيص موجودة خارج نطاق الاحصاءات الرسمية وبالتالي يمكن أن نقول أن الأرقام الحقيقية هي مضاعفة ثلاث مرات مقارنة بما يعلن.

13 مليون جرعة لقاح معرضة للتلف بسبب العزوف عن التلقيح

ويوم 14 نوفمبر 2021، استنكر رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي، عزوف المواطنين عن التلقيح، مؤكدا أن 13 مليون جرعة لقاح مخزنة معرضة للتلف بسبب ذلك.

وقال صنهاجي، خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، إنه بين 10 ملايين إلى 11 مليون شخص ملقح تلقى جرعة واحدة فقط، وخمس ملايين ملقح فقط تلقى الجرعتين، وهي نسبة ضعيفة وغير كافية تماما، مقارنة بالنسبة المستهدفة التي سطرتها وزارة الصحة، التي كانت مقدرة بـ 36 مليون شخص.

واستنكر البروفيسور عزوف المواطنين عن تلقي اللقاح، في حين تتوفر 13 مليون جرعة لقاح مخزنة معرضة للتلف وقال البروفيسور “أتأسف لخوف المواطنين من اللقاح وعدم خوفهم من فيروس فتاك وقاتل، حيث أكد أن الفيروس يحمل احتمالية 50 بالمائة يقتل وخمسين بالمائة لا يقتل في مقابل أن اللقاح مائة بالمائة لن يضرك والأكيد أنه إن لم ينفعك لن يضرك”.

وانتقل البروفيسور للحديث عن نجاعة اللقاح كوسيلة وحيدة المتوفرة حاليا لمواجهة الوباء، ويعتبر الآلية الوحيدة كذلك للتقليل من الإصابات وكذا الحالات الحرجة والوفيات، داعيا في نفس الوقت المواطنين للتوجه الفوري لتلقي اللقاح، دون الأخذ بعين الإعتبار الإشاعات والأخبار المغلوطة والمضللة المنتشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو عبر منصات ووسائل أخرى تطعن في نجاعة اللقاح أو خبرة أطباءنا.

وأوضح رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي أن المواطنين في مواجهة متغيرين، وباء قاتل وفتاك ولقاح فعال يحمي من الإصابة إلى حد بعيد كما يمنع الوصول إلى الحالات الحرجة كالأنعاش والوفاة، وهما خياران لا ثالث لهما حاليا، فإما التلقيح، وإما التعرض لخطر الإصابة والموت لا قدر الله في بعض الحالات،

ودعا البروفيسور صنهاجي بالمناسبة المواطنين للتوجه فوريا وبقوة لتلقي التلقيح، لأن فعاليته لا تظهر إلا بعد مرور مدة زمنية معينة لا تقل عن شهر أو شهر ونصف بعد تلقي الجرعة، لتكوين مناعة ضد الفيروس، على خلاف بعض الأدوية التي تظهر نتائجها بصفة فورية، للتمكن من مجابهة الفيروس بحلول شهر ديسمبر فصل الشتاء أين يبلغ الفيروس ذروته بمناعة مفعلة، تكون قد وصلت إلى مستواها المطلوب كما ذكر سابقا بعد مرور شهر ونصف، موضحا أن المناعة الجماعية الشاملة التي تقضي على انتشار الفيروس يجب أن تأمن من خلال تلقيح شامل يمس جل المواطنين محليا ودوليا وقاريا.

كما أكد على ضرورة تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، والتي تعد بمثابة جرعة تذكير، والتي تعطى بالخصوص لفئة المسنين وأصحاب القصور في المناعة، وذوي الأمراض المزمنة، والذين تلقو اللقاح منذ ستة أشهر، أي عند انطلاق عملية التلقيح، حيث وجد الأطباء حسبه وجدوا أن فعالية اللقاح نقل بعد مرور ستة إلى ثمانية أشهر من تلقي اللقاح.

وحسب المعطيات التي يملكها البروفيسور كمال صنهاجي التي اطلع عليها، والمسجلة أسبوعيا من طرف خلية اليقظة التي تتابع اللقاح وتسجل كل الأعراض الناتجة عن اللقاحات المتوفرة في الجزائر، فإنه لم يتم تسجيل أي أعراض حادة أو خطيرة أدت إلى الوفاة، باستثناء بعض الأعراض الخفيفة المتمثلة في ألم خفيف في موضع تلقي الجرعة، حمى عادية، أما بالنسبة للحالات القليلة المسجلة على المستوى العالمي فهي عادية وغير مرتبطة باللقاح.

وقال البروفيسور صنهاجي في الأخير أن الجزائر حاضرة ومستعدة لمجابهة الفيروس، واستقبال موجة رابعة من فيروس دلتا الذي يحتاج الأكسجين بنسب كبيرة حيث تم التكفل بتوفير الأسرة وغرف الإنعاش وكذا الاوكسجين، باستثناء حالة ظهور متحور جديد كـ “دلتا+” أو أي متحور آخر جديد وبطريقة مفاجئة لا نعرف خصائصه وما يحتاجه والذي من شأنه ربما قلب الموازين التي لا يمكن مجابهتها إلا بعد مرور فترة، فهذا لا آليات لمجابهته سوى عن طريق التلقيح لغلق الطريق أمامه وتفادي كل عوامل المفاجأة، الحالات الحرجة وكذا ارتفاع نسبة الوفيات.