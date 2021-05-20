-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

البروفيسور عباسي: مراكز الإنعاش ممتلئة بمرضى كورونا رغم استقرار الوضعية

الشروق أونلاين
  • 263
  • 0
البروفيسور عباسي: مراكز الإنعاش ممتلئة بمرضى كورونا رغم استقرار الوضعية

أكدت البروفيسور كريمة عباسي دغور المختصة في الطب الداخلي بمستشفى محمد لمين دباغين بالعاصمة، أن الحالات الخطيرة لا تزال تتوافد على المستشفيات ومراكز الإنعاش ممتلئة بمرضى كورونا، رغم استقرار الوضعية الوبائية في البلاد.

وأوضحت البروفيسور عباسي دغور، الخميس، لدى نزولها ضيفة ببرنامج هذا الصباح على القناة الإخبارية الثالثة، أن الوضعية الوبائية مستقرة رغم تسجيل توافد حالات خطيرة على المستشفيات.

وأضافت البروفيسور عباسي بأن الأرقام لازالت تعرف استقرارا منذ أسابيع، وخصوصا أن المستشفيات لم تشهد موجة وبائية في الفترة الأخيرة.

ودعت المختصة المواطنين إلى توخي الحذر خاصة مع فتح الحدود الجوية وعودة الرحلات، فيما أكدت على ضرورة التعامل بوعي وضمير وذلك من خلال الاحترام التام للبرتوكول الصحي، لتفادي انتقال العدوى.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 19 ماي 2021

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 19 ماي 2021

بريد الجزائر: بالفيديو.. 7 خطوات لتعبئة رصيد هاتفك عبر الأنترنت

بريد الجزائر: بالفيديو.. 7 خطوات لتعبئة رصيد هاتفك عبر الأنترنت

يقتل زوجته بسبب خلاف حول مستقبل الأبناء!

يقتل زوجته بسبب خلاف حول مستقبل الأبناء!

منتخبون يطالبون والي العاصمة بتنحية رئيس بلدية براقي

منتخبون يطالبون والي العاصمة بتنحية رئيس بلدية براقي

طوابير غير منتهية بمصالح الحالة المدنية ببلديات العاصمة

طوابير غير منتهية بمصالح الحالة المدنية ببلديات العاصمة

شجار أطفال ينتهي بجريمة قتل في تيارت

شجار أطفال ينتهي بجريمة قتل في تيارت

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد