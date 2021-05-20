البروفيسور عباسي: مراكز الإنعاش ممتلئة بمرضى كورونا رغم استقرار الوضعية

أكدت البروفيسور كريمة عباسي دغور المختصة في الطب الداخلي بمستشفى محمد لمين دباغين بالعاصمة، أن الحالات الخطيرة لا تزال تتوافد على المستشفيات ومراكز الإنعاش ممتلئة بمرضى كورونا، رغم استقرار الوضعية الوبائية في البلاد.

وأوضحت البروفيسور عباسي دغور، الخميس، لدى نزولها ضيفة ببرنامج هذا الصباح على القناة الإخبارية الثالثة، أن الوضعية الوبائية مستقرة رغم تسجيل توافد حالات خطيرة على المستشفيات.

وأضافت البروفيسور عباسي بأن الأرقام لازالت تعرف استقرارا منذ أسابيع، وخصوصا أن المستشفيات لم تشهد موجة وبائية في الفترة الأخيرة.

ودعت المختصة المواطنين إلى توخي الحذر خاصة مع فتح الحدود الجوية وعودة الرحلات، فيما أكدت على ضرورة التعامل بوعي وضمير وذلك من خلال الاحترام التام للبرتوكول الصحي، لتفادي انتقال العدوى.