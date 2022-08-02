البروفيسور مرغوب نائبا لمدير مركز مرموق لأبحاث السرطان في الولايات المتحدة..تعرّف عليه

هنّأت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر مساء الإثنين، البروفيسور الجزائري طه مرغوب، على تولّيه منصب نائب مدير مركز ساندرا و إدوارد ماير للسرطان في نيويورك.

والدكتور طه مرغوب هو أستاذ أبحاث المناعة في كلية الطب الأمريكية وايل كورنيل، وقد شغل منصب رئيس المؤسسة الجزائرية الأمريكية للثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.

أما مركز ساندرا وإدوارد ماير للسرطان، فهو مركز بحث تابع لكلية الطب وايل كورنيل في نيويورك،يعمل على “تعزيز الوقاية من السرطان، وعلاجه، من خلال الاكتشافات العلمية المبتكرة، والرعاية الطبية متعددة التخصصات للمرضى”.

ويعمل في هذا المركز أكثر من 250 باحثا في علم الأمراض والمعلومات الحيوية والأورام والأشعة وغيرها من التخصصات.

ويتعاون الباحثون في المركز مع علماء كلية وايل كورنيل ومؤسسات أخرى، لنقل اكتشافاتهم إلى التجارب السريرية، قبل تطبيقها في العلاجات المقدّمة للمرضى عبر مستشفيات العالم.