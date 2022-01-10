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الجزائر

البروفيسور نيبوش: رقمنة المنظومة الصحية محور أي اصلاح

الشروق أونلاين
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البروفيسور نيبوش: رقمنة المنظومة الصحية محور أي اصلاح
ح.م

دعا البروفيسور جمال نيبوش رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى نفيسة حمود، إلى رقمنة وإصلاح القطاع الصحي بصفة مستعجلة.

واعتبر البروفيسور نيبوش خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، الإثنين، أن اصلاح المنظومة الصحية هو أولوية مطلقة، يجب أن تتحقق على أرض الواقع.

وجاءت تصريحات نيبوش بعد اختتام الملتقى الوطني لإصلاح المنظومة الصحية الذي جرى بقصر الأمم، حيث أكد المتحدث على ضرورة الإصلاح عن طريق خارطة طريق  حقيقية تؤثر على جميع الجوانب التنظيمية.

وشدد ضيف الثالثة على الحاجة المطلقة للرقمنة الشاملة للمنظومة الصحية من أجل تنظيم وكفاءة أفضل لمهام مختلف الجهات الفاعلة.

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