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الجزائر

البروفيسور يوسفي: جواز التلقيح هو البديل الحالي للحجر الصحي

الشروق أونلاين
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البروفيسور يوسفي: جواز التلقيح هو البديل الحالي للحجر الصحي

قال البروفيسور محمد يوسفي رئيس الجمعية الوطنية للأمراض المعدية، إنه لا داعي للعودة إلى إجراءات الحجر وتعويضه بفرض الجواز الصحي.

وأوضح يوسفي في حوار له مع إذاعة سطيف الجهوية، الجمعة، أنه حاليا لا مجال للحديث عن العودة لإجراءات الحجر الصحي ولا داعي له، معتبرا أن هناك حلول بديلة.

ومن بين الحلول دعا المتحدث إلى التعجيل في فرض الجواز الصحي في الأماكن العامة، وإجبارية التلقيح على بعض الفئات كعمال الصحة، الجامعات، أسرة التربية وعمال الجماعات المحلية.

وأكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية أن الجزائر تعيش حاليا نفس الفترة قبل الموجة الثالثة، مشيرا إلى أن كل الظروف مواتية لحدوث إنفجار  في أعداد الإصابات كقلة التلقيح، كثرة التجمعات في الأماكن المغلقة وفصل الشتاء.

وعن السلالة الجديدة أوميكرون قال ضيف الإذاعة إنها أكثر عدوى لكنها لم تحدث أي وفاة إلى حد اليوم، في انتظار التعرف  على فعاليتها مع اللقاح.

وحول قرار تعديل العطلة الشتوية للتلاميذ أكد يوسفي أنه قرار صائب،جاء بعد ظهور حالات اصابة كثيرة عند التلاميذ وغلق بعض المؤسسات، وهدفه كسر سلسلة العدوى .

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