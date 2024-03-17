البشائر تتوالى خلال الشهر الفضيل.. فيديو لمغني راب أمريكي شهير يعتنق الإسلام (فيديو)

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن توالي البشائر خلال الشهر الفضيل، بعد إعلان عدد من المشاهير عن اعتناقهم الإسلام، كان آخرهم مغني الراب الأمريكي ليل جون.

يظهر المغني الشهير في الفيديو، الذي نُشر الجمعة الماضي، واجتاح الشبكات في ظرف قياسي، داخل مسجد الملك فهد في كولفر سيتي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو يردد وراء الإمام الشهادتين.

ورحب نشطاء من مختلف الدول بقرار جون في اعتناق الإسلام، خاصة وأنه جاء في شهر رمضان، أياما فقط بعد إسلام الناشط الأمريكي شون كينغ وزوجته.

وليل جون (52 عاما)، من مواليد مدينة أتلانتيا في ولاية جورجيا، واسمه الحقيقي هو جوناثان إتش سميث، ونال شهرته من تقديم النوع الفرعي من موسيقى الهيب هوب (الراب) في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

وصرح ليل جون الشهر الماضي، في مقابلة معه، أن انفصاله عن زوجته وبلوغه سن الخمسين – وكلاهما حدث في السنوات القليلة الماضية – قاده إلى مسار مختلف، على المستويين الشخصي والمهني.