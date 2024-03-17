-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

البشائر تتوالى خلال الشهر الفضيل.. فيديو لمغني راب أمريكي شهير يعتنق الإسلام (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 287
  • 0
البشائر تتوالى خلال الشهر الفضيل.. فيديو لمغني راب أمريكي شهير يعتنق الإسلام (فيديو)

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن توالي البشائر خلال الشهر الفضيل، بعد إعلان عدد من المشاهير عن اعتناقهم الإسلام، كان آخرهم مغني الراب الأمريكي ليل جون.

يظهر المغني الشهير في الفيديو، الذي نُشر الجمعة الماضي، واجتاح الشبكات في ظرف قياسي، داخل مسجد الملك فهد في كولفر سيتي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو يردد وراء الإمام الشهادتين.

ورحب نشطاء من مختلف الدول بقرار جون في اعتناق الإسلام، خاصة وأنه جاء في شهر رمضان، أياما فقط بعد إسلام الناشط الأمريكي شون كينغ وزوجته. 

وليل جون (52 عاما)، من مواليد مدينة أتلانتيا في ولاية جورجيا، واسمه الحقيقي هو جوناثان إتش سميث، ونال شهرته من تقديم النوع الفرعي من موسيقى الهيب هوب (الراب) في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

وصرح ليل جون الشهر الماضي، في مقابلة معه، أن انفصاله عن زوجته وبلوغه سن الخمسين – وكلاهما حدث في السنوات القليلة الماضية – قاده إلى مسار مختلف، على المستويين الشخصي والمهني.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. ويل سميث يتحدث عن قراءته القرآن كاملا وتأثره بقصة النبي موسى

بالفيديو.. ويل سميث يتحدث عن قراءته القرآن كاملا وتأثره بقصة النبي موسى

الصين تردّ على مشروع قانون أمريكي لحظر “تيك توك”: إنه منطق اللصوص!

الصين تردّ على مشروع قانون أمريكي لحظر “تيك توك”: إنه منطق اللصوص!

قسنطينة .. السردين بـ 500 دج .. تجار يتوافدون من كل الولايات لأخد حصصهم

قسنطينة .. السردين بـ 500 دج .. تجار يتوافدون من كل الولايات لأخد حصصهم

في أجواء إيمانية.. سيدات يجعلن من التراويح ملتقى سنويا

في أجواء إيمانية.. سيدات يجعلن من التراويح ملتقى سنويا

أطفال يبيعون ما جاد به ربيع 2024 على حواف الطرقات

أطفال يبيعون ما جاد به ربيع 2024 على حواف الطرقات

10 صفات يتميز بها الأشخاص الذين لا يتوترون

10 صفات يتميز بها الأشخاص الذين لا يتوترون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
وصف الصورة

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد