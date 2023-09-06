“البصمات” تكشف مدمن مخدرات حطم سيارات مواطنين وحاول سرقتها!

التماس عامين حبسا نافذا في حقه

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة الأربعاء، شابا في العقد الثاني من العمر بتهمة التحطيم العمدي لملك الغير، ومحاولة السرقة، عقب تورطه في تحطيم عدة سيارات لمواطنين وإتلاف عجلاتها، وهو تحت تأثير الحبوب المهلوسة.

حيثيات الملف حسب ما ناقشته المحكمة تعود لشكاوى وردت إلى مصالح الأمن بباب الزوار منذ أيام، بخصوص تعرض مركبات لثلاثة أشخاص إلى تحطيم الزجاج وإتلاف العجلات، كما سرقت أغراض كانت داخلها، وكشف الضحايا أن سياراتهم تعرضت للكسر من قبل أشخاص مجهولين، غير أن التحقيق الأمني الذي باشرته مصالح الشرطة توصل إلى الفاعل بعد استرجاع البصمات التي عثر عليها بإحدى المركبات، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الذي تطابقت مع بصمة المجرم، ويتعلق الأمر بالشاب “غ.ل” أين جرى توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية.

المتهم وخلال سماع أقواله أمام المحكمة، اعترف مباشرة بالجرم المنسوب إليه، وصرح أنه كان تحت تأثير الحبوب المهلوسة خلال قيامه بتحطيم المركبات بالحي الذي يقطن فيه، كما كشف عن قيامه بإحداث ثقوب بعجلات السيارات من دون وعي منه، فيما طالب على لسان محاميه بمساعدته على تخطي مشكل الإدمان الذي يعاني منه منذ فترة طويلة، واستهلاكه لمختلف الحبوب المهلوسة والمخدرات، التي أفقدته السيطرة على تصرفاته، ودفعته إلى ارتكاب مخالفات في حق الضحايا، كما نوه الدفاع إلى ضرورة تحويل المتهم إلى مصحة للعلاج من الإدمان بدلا من الزج به داخل المؤسسة العقابية.

بالمقابل، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج في حق المتهم، فيما طالب الضحايا الذين تأسسوا أطرافا مدنية بثلاثة ملفات قضائية منفصلة، بتعويضات مالية عن جملة الأضرار التي لحقت بهم بعد تحطم مركباتهم.