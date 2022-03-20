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اقتصاد

البضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.. وزارة التجارة تصدر بيانا جديدا  

الشروق أونلاين
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البضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.. وزارة التجارة تصدر بيانا جديدا  

أعلنت وزارة التجارة لكافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أن  شهادات الاحترام الصادرة قبل تاريخ 15 فيفري 2022  تبقى سارية المفعول إلى غاية نهاية فترة صلاحيتها.

وأوضحت الوزارة أن في بيان لها أن تعديل نموذج شهادة الاحترام يخص فقط الشهادات الصادرة ابتداء من تاريخ 15 فيفري 2022، أما الشهادات المستخرجة قبل هذا التاريخ فتبقى صحيحة ومقبولة في كل عمليات التوطين البنكي أوتخليص البضائع المستوردة.

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