البطاقة الذهبية.. بريد الجزائر يحذر

حذرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها من مشاركة صور البطاقة الذهبية الخاصة بهم أو المعلومات الشخصية المتعلقة بها.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أكدت المؤسسة على ضرورة عدم مشاركة صورة البطاقة الذهبية التي تتضمن المعلومات الشخصية المتعلقة برقم البطاقة، الإسم واللقب، ورقم CVV.

وسبق أن تعرض العديد من الأشخاص لعمليات احتيال عن طريق اعلانات أو خدمات يطلب أصحابها إرسال صورة للبطاقة الذهبية أو المعلومات المدونة عليها.

كما سجلت القيادة العامة للدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني ارتفاعا في حالات النصب والاحتيال السيبراني التي طالت مالكي هذه البطاقة.