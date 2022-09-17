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الجزائر

البطاقة “الذهبية” لشراء الكتب المدرسية بداية من 21 سبتمبر

الشروق أونلاين
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البطاقة “الذهبية” لشراء الكتب المدرسية بداية من 21 سبتمبر
أرشيف
البطاقة الذهبية

أصبح بإمكان أولياء التلاميذ اقتناء الكتب المدرسية عن طريق البطاقة الذهبية، بعد توقيع اتفاقية بين الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وبريد الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية بإشراف وزيري التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي.

وستسمح هذه الاتفاقية ابتداء من يوم الأربعاء 21 سبتمبر، لجميع المسجلين في فضاء الأولياء على منصة الوزارة الرقمية، بتسديد تكاليف الكتاب المدرسي باستعمال البطاقة البريدية.

ودعا الوزير بلعابد بالمناسبة، أولياء التلاميذ إلى التسجيل في الأرضية الرقمية لقطاع التربية، لكي يتمكنوا من الاستفادة من هذه الخدمة، وباقي الخدمات التي يقدمها النظام المعلوماتي.

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