“البطاقة الزرقاء”.. الاتحاد الاوروبي يعلن عن تسهيلات للعمل والعيش لهذه الفئة

أعلن الاتحاد الأوروبي منح تسهيلات جديدة لاستقطاب العمال المؤهلين تأهيلا عاليا من دول العالم المختلفة للعيش والعمل في أوروبا.

وحسب بيان للمجلس الأوروبي صدر، الخميس، فقد تم اعتماد قواعد جديدة في نظام “البطاقة الزرقاء” أو “البلو كارد” لاستقدام الكفاءات إلى دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراتهم في القطاعات التي تواجه نقصا في المهارات.

وتحدد اللوائح التوجيهية الخاصة بـ “البطاقة الزرقاء” والتي أضيفت إليها تعديلات مكمّلة لتلك التي اعتمدت في 2009، شروط الدخول والإقامة التي يجب أن يفي بها رعايا الدول وأفراد أسرهم من أجل الحصول على وظائف عالية الكفاءة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير داخلية سلوفينيا أليش هوغس، إن القواعد الجديدة ستعزز مكانة الاتحاد الأوروبي كوجهة عالمية رائدة لجذب العمال المؤهلين تأهيلا عاليا مع تمتعهم بالمرونة في التنقل ومنحهم فرص لم شمل الأسرة التي توفرها البطاقة.

وأضاف أن المستفيدين من الحماية الدولية، مثل اللاجئين، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على “البطاقات الزرقاء” في الدول الأعضاء غير تلك التي منحوا فيها حق اللجوء أو حالة حماية أخرى.

وحسب اللوائح الجديدة، سينخفض الحد الأدنى لمدة عقد العمل أو عرض العمل الملزم أمام المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 6 أشهر بدلا عن الـ 12 شهرا المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى إبراز المرشحين دليلا على حيازتهم مؤهلاتهم العليا أو مهاراتهم المهنية.

وكان البرلمان الأوروبي قد قرر في سبتمبر الماضي إجراء تعديلات على لوائح البطاقة الزرقاء الأوروبية وذلك في مسعى للتخفيف من نقص الأيدي العاملة في أوروبا.

وبحسب ما تداولت تقارير إخبارية فإن البطاقة الزرقاء هي الخيار الأكثر مرونة للمهاجرين من ذوي المهارات العالية.

تسمح البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي، التي تم تقديمها منذ حوالي 10 سنوات، لأصحاب العمل في أوروبا بتوظيف أشخاص من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وتحدد معايير الدخول والإقامة التي يجب أن تتوفر في المهاجرين وعائلاتهم لتولي وظائف تتطلب مهارات عالية في الدول الأعضاء، غير أن المخطط قد اجتذب حتى الآن عددًا قليلاً جداً من الأشخاص.

ووفقاً لبرلمان الاتحاد الأوروبي، تم إصدار أقل من 37 ألف بطاقة زرقاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2019 ، معظمها من ألمانيا.